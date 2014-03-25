S&P знизило кредитний рейтинг Бразилії

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг кредитоспроможності Бразилії з "BBB" до "BBB-", повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

Прогноз за середньостроковим рейтингом - стабільний, що означає малу ймовірність подальшого зниження.

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Як зазначає агентство, рішення про зниження рейтингів експерти агентства прийняли, враховуючи слабке зростання економіки і бюджетну політику країни, спрямовану на стимулювання економічного зростання.

За оцінками S&P, у поточному році зростання економіки країни становитиме 1,8%, а в 2015 році - 2%, що на 0,3% більше, ніж у 2013 році, коли економіка країни зросла на 2,3%. Дефіцит державного бюджету, як зазначає агентство, також збільшиться, з 3,2% ВВП у 2013 році до 3,9% поточного року.

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