Долар на міжбанку піднявся до 11,10 грн

Ціни на російську валюту також піднялися - 0,3002/0,3101.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 10,7500/11,1000, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг". Ціни на російську валюту піднялися - 0,3002/0,3101, котирування з євро-гривні становили - 14,8800/15,3670. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3843/45 (понеділок - 1,3797/99). Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 10,7000/11,2000, до 12:00 звузився спред 10,7000/10,9000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 10,6500/10,8000.

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