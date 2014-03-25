СБУ провела обшук у банку, пов’язаному із Захарченком

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Слідчим органів МВС України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках цього кримінального провадження здійснюються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо посадових осіб комунального підприємства з обслуговування житлового господарства одного із районів м. Києва, а також низки інших державних підприємств і установ столичного регіону та комерційних структур і банківських установ, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів.

Правопорушниками привласнено понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Так, посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 р.р. спільно із керівниками підрядних структур вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг та поставлених товарів, а також їх вартості. Неправомірно одержані підрядниками бюджетні кошти незаконно обготівковувались шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкриті в ПАТ «Банк «Ринкові технології», та передавались службовим особам комунального підприємства і пов’язаним з ними особам.

Вказаний банк є так званою «сертифікованою площадкою» і напряму пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ.