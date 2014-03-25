СБУ провела обшук у банку, пов’язаному із Захарченком

11:10, 25 березня 2014
Фінанси
0

Служба безпеки України у взаємодії з ГУ МВС України провела обшук у банківській установі, яка брала участь у злочинних оборудках з відмивання державних коштів та пов’язана з особою колишнього міністра внутрішніх справ В.Захарченка.

Правопорушниками привласнено понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Слідчим органів МВС України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках цього кримінального провадження здійснюються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо посадових осіб комунального підприємства з обслуговування житлового господарства одного із районів м. Києва, а також низки інших державних підприємств і установ столичного регіону та комерційних структур і банківських установ, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів.

Правопорушниками привласнено понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Так, посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 р.р. спільно із керівниками підрядних структур вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг та поставлених товарів, а також їх вартості. Неправомірно одержані підрядниками бюджетні кошти незаконно обготівковувались шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкриті в ПАТ «Банк «Ринкові технології», та передавались службовим особам комунального підприємства і пов’язаним з ними особам.

Вказаний банк є так званою «сертифікованою площадкою» і напряму пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter