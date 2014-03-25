У Росії дефіцит бюджетів регіонів зріс до рекорду

"Минулого року отримано найвищий дефіцит бюджетів регіонів за останні роки - 642 млрд руб (1 RUB - 0.28690 UAH). Не було ніколи таких дефіцитів. Як правило, дефіцит був близько 50-100 млрд руб. Якщо подивимося на найближчу перспективу, то особливих змін не передбачається", - зазначив Силуанов.

Читайте такожРосія виділила допомогу Криму з бюджету Краснодарського краю

Читайте також"Вести.ru"

"Що робити в такій ситуації? Треба давати більше прав регіонам в управлінні своїми витратами. Це очевидно. Ми поки з федерального центру регулюємо цілу низку регіональних повноважень, зокрема питання потреби та адресності. З цілого ряду регіональних категорій бюджетників на федеральному рівні досі існує норма - роби так, що не дозволяє суб'єктам РФ самостійно застосовувати принцип потреб", - заявив Силуанов.

Читайте такожРосія обіцяє Криму близько $1,5 млрд зі свого бюджету