Уряд перевіряє роботу Держспоживінспекції

Спеціальна комісія, створена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з експертами «Європейської Бізнес Асоціації» (EBA), почала позапланову перевірку діяльності Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр економрозвитку Павло Шеремета.

“У відповідь на численні скарги підписав наказ про проведення позапланової перевірки дотримання Держспоживінспекцією України вимог законодавства при здійсненні перевірок суб'єктів господарювання. Комісія за участю представників Європейської Бізнес Асоціації почала роботу”, - написав Шеремета.

Також він пообіцяв, що Мінекономрозвитку публічно інформуватиме про результати роботи комісії.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Держспоживінспекція неодноразово вступала в публічні конфлікти з бізнесом, зокрема, публічного розголосу одержали конфлікти з найбільшими українськими роздрібними торговими мережами побутової техніки і електроніки, які почалися восени минулого року.

За підсумками перевірок мереж відомство звинуватило їх у торгівлі контрафактною продукцією і наклало багатомільйонні штрафи, розмір яких в одному з випадків досяг 1,6 млрд грн.

6 березня представники торгових мереж звернулися до нового українського уряду з проханням розслідувати факти тиску голови відомства Сергія Орєхова і його першого заступника Володимира Вільчинського на бізнес.