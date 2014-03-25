Зростання ВВП Росії через санкції Заходу може впасти до нуля

Російська економіка зросла на 0,3 відсотка у лютому й у першому кварталі 2014 року опуститься приблизно до нуля, сказав заступник голови Мінекономрозвитку Андрій Клепач, назвавши охолодження відносин із Заходом "суттєвим негативним фактором для економічного зростання".

"Звичайно, січень-лютий нижче тих значень, котрі потрібні для того, щоб вийти на параметри прогнозу, які ми давали раніше (плюс 2,5 відсотка за 2014 рік)", - сказав Клепач журналістам у понеділок, передає Reuters.

У річному і місячному виразі зростання ВВП в лютому становило 0,3 відсотка, за перші два місяці - 0,2 відсотка.

"Лютий непоганий, краще, ніж очікувалося, але поки про злам економічних тенденцій, про вихід із стагнації говорити рано. Це все дуже нестійкі зміни", - сказав заступник міністра.

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Російська влада розраховували, що економіка покаже темпи зростання в цьому році на рівні 2,5 відсотка, однак падіння інвестицій на початку року і конфлікт в Україні звели прогнози аналітиків на поточний рік до менш ніж одного відсотка ВВП або нульових темпів зростання.

"У першому кварталі (зростання ВВП) десь нуль. У річному виразі буде трохи більше нуля", - сказав Клепач.

У першому кварталі 2013 року зростання економіки становило 1,6 відсотка, у лютому 2013 року спостерігалося зниження ВВП на 0,4 відсотка.

"Якщо говорити про санкції (Заходу за приєднання Криму), то поки що вони економічно ще не мають значущого характеру, але саме по собі охолодження відносин є суттєвим негативним фактором для економічного зростання і, відповідно, проявляється і впливає на відтік капіталу. Він і до цього був значним. Звичайно, збільшення напруженості та охолодження відносин посилюють його", - сказав Клепач.

Клепач сказав у понеділок, що відтік капіталу в першому кварталі може становити "$65-70 мільярдів, ближче до $70 мільярдів".

За весь 2013 рік відтік капіталу становив $62,7 млрд.

"По інвестиціях, на жаль, у першому кварталі, мабуть, отримаємо мінус. Інвестиції - це слабка ланка", - додав заступник міністра.

Мінекономрозвитку також очікує прискорення інфляції в РФ до 0,9-1,0 відсотка в березні до лютого, а в річному вираженні - до 6,9-7,0 відсотка.

Заступник міністра сказав, що внесок ослаблення рубля у зростання споживчих цін буде ще вищим, ніж міністерство чекало місяць тому. Тоді він оцінював цей внесок у додаткові 0,4-0,5 процентного пункту до прогнозу інфляції на рік.

"Ми й раніше, і зараз виходимо з того, що все-таки рецесії у нас немає... Далі, на наш погляд, рецесії не буде, але є проблема стагнації, її тривалості, глибини. На жаль, інвестиційний спад триває. Як довго він триватиме, поки не готовий сказати", - заявив Клепач.