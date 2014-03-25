Хомутиннік пропонує внести поправки до Податкового кодексу

Про це народний депутат, голова Комітету з питань податкової та митної політики повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зареєстрував законопроект з поправками до трансфертного ціноутворення (ТЦ). Бізнес скаржиться, що не встигає підготуватися до застосування ТЦ. До 1 травня великі компанії повинні подати до податкової служби перші звіти про контрольовані операції: у деяких підприємств вже виходить до 9 000 сторінок, і це не межа. Штрафи при цьому серйозні - 5% з обороту за неподання звіту", - написав він.

За словами народного депутата, рішення про уточнення норм Податкового кодексу, було прийнято після консультацій з бізнесовими асоціаціями та урядом.

"Тепер перші звіти про контрольовані операції потрібно буде подати до 1 травня 2015 року", - повідомляє Хомутиннік".