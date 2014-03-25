Зростання економіки України в умовах ЗВТ з Євросоюзом становитиме 5% - економіст

Зростання економіки України в умовах роботи зони вільної торгівлі з Європейським Союзом становитиме не менш як 5% у довгостроковій перспективі, заявив на конференції в Києві британський економіст, директор компанії СТА Макр Хейлієр. Як передає кореспондент УНІАН, свої розрахунки Хейлієр представив у спеціальному дослідженні.

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«Підписання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі дозволить економіці України зрости приблизно на 5% в певній перспективі, при цьому експорт може зрости на більш ніж 6%, а імпорт – на 5,8%. Зростання соціальних стандартів становитиме 12%», - відзначив Хейлієр.

Крім того, він зазначив, що торгова співпраця з ЄС дозволить покращити діловий клімат і розвинути сектор малого і середнього бізнесу.

«У Європі працює 21 млн. компаній – представників малого і середнього бізнесу. Економіка Європи – це економіка малого бізнесу. Україна, працюючи з Європою, дістане можливість заснувати і розвивати тисячі малих підприємств у сотнях секторів економіки», - спрогнозував британський економіст.

Водночас, Хейлієр звернув увагу на те, що прогнозні оцінки - це не догма, і їх не варто сприймати як якусь у будь-якому разі досяжну мету. «Наші припущення – це потенційно можливий прогноз, але зовсім не гарантія», - наголосив економіст.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники дістануть доступ на ринок обсягом близько 500 млн. споживачів і сукупним ВВП більш як 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угоду не було підписано під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести і переросло в тривале і масове протистояння народу і діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені лише з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. Політичну частину Угоди було підписано 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів Президента України 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання з набуттям чинності положень Угоди і входженням України до зони вільної торгівлі з ЄС.