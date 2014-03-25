Кабмін виділив військовим 1,87 млрд грн

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду держбюджету 1,869 млрд грн для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби, а також проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними та громадянами України, які проходять службу у військовому резерві. Відповідне розпорядження №244 розміщено на веб-порталі уряду.

Як зазначається, кошти також будуть спрямовані на вирішення суто побутових питань, включаючи оплату банно-пральних послуг, закупівлю медикаментів, палива для перевезення особового складу.

Мінфіну наказано здійснити всі витрати. Міноборони, МВС і Адміністрація прикордонної служби повинні в триденний термін сформувати перелік витрат та затвердити його з Мінфіном і Мінекономрозвитку і до 15 квітня подати звіт про використання коштів у Мінфін, Мінекономрозвитку і Держказначейство.

Іншим своїм розпорядженням Кабмін виділив 17,2 млн грн на проведення навчальних зборів з військовослужбовцями.

Раніше Кабінет міністрів України виділив 125 млн грн військовослужбовцям, які проходять службу на території Автономної Республіки Крим. Крім того, в середині березня Верховна рада прийняла закон про виділення з резервного фонду бюджету 6,8 млрд грн для здійснення заходів по обороні країни.