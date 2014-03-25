Парламент зобов'язав підприємства звітувати про держзакупівлі в інтернеті

14:15, 25 березня 2014
Фінанси
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За це рішення віддали голоси 235 народних депутатів  

Парламент проголосовал за прозрачность госзакупок

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо підсилення прозорості закупівель підприємств” (реєстраційний №2207).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон ухвалювався одразу в першому читанні і в цілому.

Даним законом передбачено зобов'язати підприємства, які визначені у пункті 21 частини 1 статті 1 закону Закону України “Про здійснення державних закупівель”, розміщувати звіти про результати проведення ними закупівель, які здійснюються за рахунок власних коштів, вартість предмету яких відповідає вимогам абзацу 1 частини 1 статті 2 цього закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів після укладення договору.

Форма звіту про результати здійснення підприємствами закупівель за власні кошти затверджується Уповноваженим органом.

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