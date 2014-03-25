Парламент зобов'язав підприємства звітувати про держзакупівлі в інтернеті

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо підсилення прозорості закупівель підприємств” (реєстраційний №2207).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон ухвалювався одразу в першому читанні і в цілому.

Даним законом передбачено зобов'язати підприємства, які визначені у пункті 21 частини 1 статті 1 закону Закону України “Про здійснення державних закупівель”, розміщувати звіти про результати проведення ними закупівель, які здійснюються за рахунок власних коштів, вартість предмету яких відповідає вимогам абзацу 1 частини 1 статті 2 цього закону, на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів після укладення договору.

Форма звіту про результати здійснення підприємствами закупівель за власні кошти затверджується Уповноваженим органом.

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