Мінфін прогнозує падіння ВВП України цього року на 3%

Міністерство фінансів України прогнозує збереження стагнації в економіці України в 2014 році і оцінює можливе падіння ВВП на рівні «мінус» 3%. Про це перед засіданням уряду заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми думаємо, що цього року економіка продовжить стагнацію. Думаю, одержимо мінус 3% падіння ВВП, на жаль», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, британський економіст, директор компанії СТА Макр Хейлієр заявив, що зростання економіки України в умовах роботи зони вільної торгівлі з Європейським Союзом становитиме не менш як 5% у довгостроковій перспективі.

«Підписання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі дозволить економіці України зрости приблизно на 5% в певній перспективі, при цьому експорт може зрости на більш ніж 6%, а імпорт – на 5,8%. Зростання соціальних стандартів становитиме 12%», - відзначив Хейлієр.

Крім того, він зазначив, що торгова співпраця з ЄС дозволить покращити діловий клімат і розвинути сектор малого і середнього бізнесу.