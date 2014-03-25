Долар на міжбанку встановився трохи вище 11 грн

У вівторок, 25 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,9000/11,0300 грн/дол. із 10,8000/11,0000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на закриття торгів установилися на рівні 15,0280/15,1565 грн/євро порівняно з 14,9105/15,1930 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3843/1,3845, а на 15:00 знизилися до 1,3789/1,3791.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3042/0,3071 грн/рубль проти 0,3033/0,3089 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,6675 (-0.3935).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 10,6500/10,8000 грн/дол., щодо євро - на рівні 14,6652/14,8778 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3045/0,3100 грн/рубль.