Переговори з МВФ проходять успішно - Шлапак

Переговори з Міжнародним валютним фондом підходять до завершення, проходять успішно, проте обсяг можливого кредитування залишається предметом обговорення, заявив перед початком засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Завтра останній день роботи місії (МВФ - УНІАН), ви побачите їх заяву. Переговори йдуть успішно, сподіваюся, ми досягнемо результату. Проте поки обсяги затверджуються, - сказав Шлапак. - Гадаю, завтра знімемо остаточні суперечності».

За словами Шлапака, обсяг коштів, які можуть бути надані Україні, обговорюється як у самому фонді, так і за участю потенційних донорів України. «Але оскільки на одному із засідань Ради директорів Фонду питання України обговорювалося, то ми можемо говорити про виділення екстра-допомоги, яка становить близько 800% нашої частки у СПЗ (спеціальні права запозичення, англ. SDR – УНІАН) – це сума від 15 до 20 млрд дол.», - сказав Шлапак.

Україна відновила активний діалог з МВФ у лютому 2014 року – після призначення нового уряду. Протягом минулого року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували скоріше оцінну функцію – рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалене. У грудні 2013 року фахівці фонду відзначали, що макроекономічна політика, що проводилася на той момент властями України, посилювала значні зовнішні і фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію. На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація і значне скорочення бюджетних витрат з одночасною раціоналізацією роботи сектору державних закупівель. Власті України мали провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу у сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів з поліпшення ділового клімату.

У березні директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив, що рішення про нову програму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом може бути ухвалене у стислі терміни, і ключовою для фонду стане не політична стабільність у країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ. При цьому обсяг коштів, які можуть бути виділені, може перевищити квоту України у кілька разів, зокрема завдяки реформі квот, яка зараз ведеться у МВФ.

