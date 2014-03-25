Мінфін запропонував скоротити витрати бюджету на 23 млрд гривень
16:25, 25 березня 2014Фінанси
0
І збільшити дохідну частину на 29 млрд грн
Мінфін запропонував скоротити витрати бюджету на 23 млрд гривень
Міністерство фінансів України пропонує внести зміни в бюджет на 2014 рік та збільшити дохідну частину на 29 млрд грн і скоротити витрати на 23 млрд грн, заявив міністр фінансів Олександр Шлапак напередодні засідання уряду.
«Ми хочемо запропонувати Верховній Раді прийняти пакет законів щодо наповнення дохідної частини на 29 млрд грн і близько 23 млрд - це скорочення витрат, запланованих на 2014 рік», - сказав Шлапак. При цьому він зазначив, що за макропоказниками Мінфін буде дотримуватися закладених у бюджеті показників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter