Україна може відмовитися від акцизних марок

Якщо ми і далі будемо йти шляхом акцизної марки – це шлях у нікуди», - сказав Яценюк.

На його думку, переведення усього обсягу підакцизних товарів виключно в електронну форму – це добре зарекомендований міжнародний досвід. «У ЄС є низка країн, які запровадили електронний облік підакцизних товарів. Якщо ви пов'яжете цей облік з обліком по ПДВ, з'явиться реальна картина, яка дозволить не ухилятися від сплати податків», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2013 року в Україні були введені акцизні марки нового зразка на алкогольну і тютюнову продукцію.

За даними Міністерства доходів і зборів України, введення нових акцизних марок не призвело до значного подорожчання пляшки алкогольного напою або пачки сигарет, але дозволило налагодити більш дієву систему захисту населення від фальсифікатів і підробленої підакцизної продукції. Водночас лише у січні 2014 року з незаконного обороту вилучено підакцизних товарів на суму понад 30 млн грн. Зокрема, тютюнових і лікеро-горілчаних виробів вилучено на суму близько 23 млн грн. Крім того, за даними Міндоходів, з початку 2014 року вже припинено діяльність 18 незаконних виробництв алкогольних напоїв.