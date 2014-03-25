Податкова підтримує відтермінування звітності щодо трансфертного ціноутворення

Керівництво Державної податкової служби України, яка сьогодні формується на базі ліквідованого Міністерства доходів і зборів України, підтримає пропозицію про відтермінування подання податкової звітності за операціями з пов'язаними особами - з контролю за трансфертним ціноутворенням.

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявив заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

«Так, ми підтримуємо цю пропозицію», - сказав Білоус.

Раніше народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник запропонував відтермінувати на рік - до 1 травня 2015 року набуття чинності норм про обов'язкове надання звітності за операціями з пов'язаними особами (трансфертного ціноутворення). Як зазначив парламентарій, до 1 травня великі компанії повинні подати в податкову службу перші звіти про контрольовані операції: у деяких підприємств вже виходить до 9 000 сторінок, і це не межа. «Штрафи при цьому серйозні - 5% з обігу за неподання звіту, - підкреслив депутат. - Після консультацій з бізнес-асоціаціями та урядом було вирішено уточнити норми Податкового кодексу».

Закон про трансферне ціноутворення, що передбачає встановлення державного контролю за формуванням цін для експортно-імпортних операцій, великих платників податків та скасовує можливість виведення прибутку в країни з низькою ставкою оподаткування, був розроблений і представлений Міністерством доходів і зборів України спільно з компанією PriceWaterhouseCooper’s в грудні 2012 року.

Даний закон був прийнятий Верховною Радою влітку 2013 року, а набрав чинності з 1 вересня 2013 року.

Перша звітність за контрольованими операціями повинна була поступити в податкові органи вже з 1 травня 2014 року. Як очікувалося, запровадження норм закону дозволило б Україні додатково залучити в державний бюджет до 20 млрд грн протягом трьох років, а також побудувати в країні дієву систему контролю за трансфертним ціноутворенням.

