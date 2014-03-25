Польща виділить $100 млн для розвитку малого бізнесу України

Польська влада планує створити спеціальний фонд для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні і виділити на його фінансування близько 100 млн дол.

Про це УНІАН повідомила прес-служба президента Польщі Броніслава Коморовського, який виступив з такою ініціативою.

"Згідно з ідеєю, фонд, у який би увійшли польські фінансові інститути, зокрема - банки BGK і PKO BP, інвестував би в розвиток і реструктуризацію українських компаній, а також польські невеликі і середні компанії, які працюють в Україні", - йдеться в повідомленні.

Цю ініціативу Коморовського вчора обговорили на зустрічі представники названих банків, польського Мінфіну і канцелярії президента Польщі.

Підприємці зможуть отримати фінансування в розмірі від декількох сотень тисяч до декількох мільйонів злотих (1 дол. = 3 злотих), а забезпеченням цих коштів будуть частки в компаніях.

Прес-служба зазначила, що аналогічну підтримку отримувала від США в свій час Польща в рамках Polish-American Enterprise Fund.

"Завдяки підтримці підприємництва на місцевому рівні Україна отримає шанс побудувати середній клас, приватний бізнес і в результаті громадянське суспільство", - зазначив міністр Олгерд Дзеконьський з канцелярії президента Польщі.

За даними українського комітету статистики, розмір польських інвестицій в економіку України на початок поточного року становив 845,4 млн дол. або 1,5% всіх іноземних інвестицій в сучасній історії української держави.

У порівнянні з попереднім роком інвестиції зменшилися на 71 млн дол.

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За українськими даними, рекордні інвестиції поляків в українську економіку було зафіксовано в 2010 році на рівні 938,5 млн дол. У 2002 році їх обсяг становив 98,4 млн дол.

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В Україні працюють більше тисячі польських компаній, які представляють переважно малий і середній бізнес.



