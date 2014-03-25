Мінфін: інфляція цього року може скласти 12%

Міністерство фінансів прогнозує максимальний показник інфляції в Україні в 2014 році на рівні 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.

«Середня 8%, максимальна - 12%», - сказав Мярковський, відповідаючи на запитання про те, який показник інфляції Мінфін закладає в нову редакцію держбюджету України.

Як повідомляв УНІАН, прийнятий у середині січня державний бюджет України на 2014 рік розраховувався з урахуванням інфляції на рівні 8%.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що за підсумками 2014 року очікується зростання інфляції вище закладених у держбюджеті 8%. Крім того, за його словами, вУкраїні за підсумками 2014 року очікується падіння ВВП на 3%.

