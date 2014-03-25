Кубів: 12 банків-пралень "відмили" за рік 142 млрд гривень

Національний банк спільно з Державною службою з фінансового моніторингу має намір ввести систему щоденного моніторингу обігу готівки з метою боротьби з відмиванням і конвертацією коштів, заявив під час засідання уряду голова Національного банку України Степан Кубів.

За його словами, Нацбанк провів перевірки 12 банків – конвертаційних центрів, обіг готівки у яких за минулий рік становив 142 млрд грн.

«Зараз НБУ з Держфінмоніторингом проводить розширені перевірки», - сказав Кубів.

Як приклад він навів один із комерційних банків, який одержав 2 млрд грн рефінансування, переказав ці кошти до іншого банку і таким чином перевів у готівку близько 1 млрд грн.

Також Кубів розповів, що Нацбанк і Держфінмоніторинг спільно з іншими органами розробили конкретну програму щоденного моніторингу банківських операцій.

«Ми посилили роботу з контролю за готівкою і вжили додаткових заходів за таким моніторингом. Найближчим часом вся країна знатиме «героїв», які створили такі (конвертаційні - УНІАН) банки», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір позбавити ліцензій банки – конвертаційні центри.