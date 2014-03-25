У «Хрещатику» запевняють, що перекази в Deutschе Bank відповідають всім вимогам

Всі платежі, які переводилися через кореспондентські рахунки банку «Хрещатик» в Deutschе Bank, відповідають вимогам міжурядової організації “Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та стандартам Служби фінансового моніторингу України.

Про це у зверненні до ЗМІ заявив голова правління банку “Хрещатик” Дмитро Гриджук у відповідь на появу інформації про участь банку у відмиванні грошей «Всеукраїнського банку розвитку» (ВБР), пов'язаного з «сім'єю» Януковича.

«Вважаю, що згадка банку "Хрещатик" як основного клірингового банку для розрахунків ВБР не відповідає дійсності», - сказано у зверненні банкіра.

При цьому він звернув увагу на те, що журналісти німецького видання могли помилитися через те, що не мали доступу до джерел інформації щодо того, що в Україні існує не менше 20 банків-кореспондентів німецького Deutschе Bank.

Крім того, банкір повідомив, що з 1 січня 2013 року ніяких клієнтських платежів ВБР через коррахунок банку "Хрещатик" в Deutschе Bank не відбувалося.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецьке інтернет-видання Zeit Online у статті "Корупція в Україні: втеча капіталу через німецькі рахунки" повідомило, що сім'ї Віктора Януковича протягом останніх років вдалося отримати "загадкове майно" за кордоном, в тому числі "за участю Deutsche Bank". Крім того, видання повідомило, що Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором Німеччини (Bafin) перевіряє зв'язок Deutsche Bank з «Всеукраїнським банком розвитку» на предмет участі в операціях з виведення незаконних капіталів з України в єврозону і відмивання грошей. За останній місяць понад 30 країн ввели санкції проти колишніх високопоставлених чиновників України за підозрою їх у фінансових та інших злочинах, серед яких сам колишній президент Янукович і його найближче оточення.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» створений 24 квітня 2009 року. За два з половиною роки активи банку зросли майже в 13 разів і на 1 січня 2013 року він займав 42-ге місце серед 175 банків України за обсягом активів.

Єдиним власником банку є старший син колишнього президента України Олександр Янукович, голова правління банку - мати колишнього глави НБУ Валентина Арбузова.

Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу великих банків. На 1 січня 2013 року акціонерами банку «Хрещатик» були компанія «Укрфінком» (37,4427% акцій), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%) і компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320%).