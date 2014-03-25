Мінфін не залучив кошти у держбюджет на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 березня не залучило кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін пропонував інвесторам облігації в національній валюті терміном обігу 1 рік, 5 і 7 років, але не одержав жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на плановому аукціоні 18 березня також не залучив коштів до держбюджету. У березні міністерство провело чотири ОВДП-аукціони і залучило до держбюджету 2,785 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 17 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,137 млрд грн, на обслуговування держборгу - 6,202 млрд грн.

Станом на 24 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 276,730 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 169,694 млрд грн, у власності банків — 81,376 млрд грн, нерезидентів — 11,199 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

