Посилення санкцій може призвести до зниження рейтингу РФ - Fitch

Fitch минулого тижня погіршило прогноз за рейтингами РФ до негативного, врахувавши у своїх діях потенційний вплив санкцій на ділове середовище та економіку РФ, зростання якої в нових реаліях може сповільнитися ще більше, повідомляє РІА Новости.

За оцінкою Мінекономрозвитку, зростання ВВП Росії в січні-лютому склало всього 0,2 %.

На думку аналітиків агентства, санкції, що послідували після входження Криму до складу РФ, не нададуть прямого впливу на російську банківську систему. Основним викликом для неї стане стагнація в економіці, що загрожує перейти в рецесію і знизити якість активів.

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”Ми не очікуємо подальшого зниження або перегляду прогнозів по сектору в середньостроковій перспективі. Можливі індивідуальні рейтингові дії. Звичайно, ця позиція може змінитися, якщо будуть подальші економічні санкції”, - заявив директор з фінансових організацій Fitch в Москві Олександр Данилов.

Fitch допускає перегляд рейтингу Росії, якщо посилення санкцій негативно позначиться на російській економіці і обсязі золотовалютних резервів. Поліпшення прогнозу за рейтингом можливе, якщо санкції будуть зняті або зникне загроза рецесії.