Посилення санкцій може призвести до зниження рейтингу РФ - Fitch
Погіршення ситуації в російській економіці внаслідок розширення санкцій, на яких наполягає Америка, може призвести до зниження суверенного рейтингу Росії, вважають експерти міжнародного рейтингового агентства Fitch.
Fitch минулого тижня погіршило прогноз за рейтингами РФ до негативного, врахувавши у своїх діях потенційний вплив санкцій на ділове середовище та економіку РФ, зростання якої в нових реаліях може сповільнитися ще більше, повідомляє РІА Новости.
За оцінкою Мінекономрозвитку, зростання ВВП Росії в січні-лютому склало всього 0,2 %.
На думку аналітиків агентства, санкції, що послідували після входження Криму до складу РФ, не нададуть прямого впливу на російську банківську систему. Основним викликом для неї стане стагнація в економіці, що загрожує перейти в рецесію і знизити якість активів.
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”Ми не очікуємо подальшого зниження або перегляду прогнозів по сектору в середньостроковій перспективі. Можливі індивідуальні рейтингові дії. Звичайно, ця позиція може змінитися, якщо будуть подальші економічні санкції”, - заявив директор з фінансових організацій Fitch в Москві Олександр Данилов.
Fitch допускає перегляд рейтингу Росії, якщо посилення санкцій негативно позначиться на російській економіці і обсязі золотовалютних резервів. Поліпшення прогнозу за рейтингом можливе, якщо санкції будуть зняті або зникне загроза рецесії.