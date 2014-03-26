Комітет Палати представників США схвалив виділенні Україні 1 млрд доларів

00:33, 26 березня 2014
Фінанси
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Комітет із закордонних справ Палати представників американського Конгресу схвалив законопроект про надання Україні допомоги в розмірі 1 мільярд доларів.

Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне / ru.wikipedia.org

Схвалення цього документа відбулося на тлі дискусій про потребу реформування Міжнародного валютного фонду, передає Радіо Свобода.

Представники Демократичної партії відмовилися від вимоги, щоб тільки реформування МВФ уможливлювало будь-який пакет допомоги Україні.

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Законопроект підтримує надання кредиту і передбачає санкції щодо громадян України і Росії, причетних до російського вторгнення. Тепер документ спрямовується на розгляд Палати представників.

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