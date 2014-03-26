Імпорт в Україну скоротився на 15%

Міністерство доходів і зборів України заявляє про скорочення обсягів імпорту в Україну на 15%, а у вартісному вираженні - на 24%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра доходів і зборів України, куратор митної служби Віталій Науменко. «Імпорт в Україну в даний час нижчий торішніх показників у вартісному вираженні на 24%, у фізичних обсягах - на 15%», - сказав Науменко.

Разом з тим надходження до бюджету по лінії митної служби ростуть. «За березень перераховано 6,3 млрд грн, що вже перевищує показники січня і лютого. До кінця місяця плануємо вийти на показник 7,7 млрд грн, що становитиме 71% від завдань загального фонду держбюджету», - сказав Науменко.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2014 склав 142,8 млн дол, що на 15,2 млн дол, або на 11,91%, більше дефіциту за підсумками січня 2013 року в 127,6 млн дол. За інформацією Держстату, в січні 2014 року у порівнянні з січнем 2013 року експорт товарів з України знизився на 12,3% - до 4,389 млн дол, імпорт - на 11,7%, до 4,531 млн дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2014 склав 0,97 (у січні 2013 - 0,98).