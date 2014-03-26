Експерти UniCredit: ВВП України цього року скоротиться на 6%, в 2015 зросте на 1%

Експерти групи UniCredit очікують скорочення ВВП України за підсумками 2014 року на 6%, а за підсумками 2015 року прогнозують зростання на 1%, повідомила прес-служба UniCredit Bank з посиланням на квартальний огляд групи з економіки країн Центральної та Східної Європи.

“Згідно з прогнозами, в 2014 році ВВП України скоротиться на 6%, а в 2015 році вже почнеться зростання, яке за підсумками року складе 1%”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, UniCredit очікує в 2015 році скорочення дефіциту бюджету до 4,6% після 7,1% в 2014 році. Рівень інфляції, за оцінками експертів, складе 9,8% в 2014 році і 5% - в 2015-му.

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У той же час, експерти групи відзначають, що прогноз по Україні може бути більш оптимістичним, враховуючи стабільну роботу нового уряду, який дотримується програми МВФ і просувається в роботі з підписанням угоди про зону вільної торгівлі, але спаду економіки в 2014 році уникнути не вдасться.

“Поєднання необхідності консолідації великого дефіциту бюджету і поточного рахунку, впливу відтоку депозитів, знецінення валюти, різкого уповільнення збору податків і низького рівня золотовалютних резервів України означає, що великий спад в економічній діяльності вже неминучий цього року", - відзначають експерти.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України прогнозує збереження стагнації в економіці України в 2014 році і оцінює можливе падіння ВВП на рівні «мінус» 3%.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank, об'єднана структура в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні - «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку», в 2013 році наростив прибуток на 36,12% у порівнянні з 2012 роком - до 10,988 млн грн.

Банки були частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія), в грудні 2013 року було завершено процес їх інтеграції, і об'єднаний банк продовжує роботу під новою назвою UniCredit Bank.