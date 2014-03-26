Міжбанк відкрився доларом по 11,05

У середу, 26 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 10,8000/11,0500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту зросли - 0,3054/0,3125 грн/рубль, котирування по євро-гривні склали - 14,9245/15,2725 грн/євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3819/21 (вівторок - 1,3843/45).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 березня, до закриття торгів котирування гривні щодо долара знизилися до 10,9000/11,0300 грн/дол. з 10,8000/11,0000 грн/дол. на 12:00.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 15,0280/15,1565 грн/євро порівняно з 14,9105/15,1930 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3843/1,3845, а до 15:00 знизилися до 1,3789/1,3791.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,3042/0,3071 грн/рубль проти 0,3033/0,3089 грн/рубль, на 12:00.

