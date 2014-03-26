Рада звільнила шість членів ради Нацбанку

Звільнено членів ради НБУ у зв'язку із завершенням строку їх повноважень.

Верховна Рада ухвалила постанову “Про звільнення членів ради Національного банку України” (реєстраційний 4425). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Відповідно до постанови, звільнено членів ради НБУ у зв'язку із завершенням строку їх повноважень — Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка, Ігоря Прасолова.

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