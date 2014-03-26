Гривня впала до 11,35 за долар

У середу, 26 березня, до 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,1000/11,3500 грн/дол. проти 10,8000/11,0500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до 12:00 встановилися на рівні 15,3105/15,6615 грн/євро проти 14,9245/15,2725 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3819/1,3821, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,3127/0,3198 грн/рубль проти 0,3054/0,3125 грн/рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 35,4475 (-0,3050).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 10,9000/11,0300 грн/дол., щодо євро - на рівні 15,0280/15,1565 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,3042/0,3071 грн/рубль.