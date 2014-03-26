Світовий банк прогнозує падіння ВВП Росії на 1,8%

Світовий банк прогнозує скорочення російського ВВП цього року при найгіршому розвитку подій, пов'язаних із захопленням українського Криму, на 1,8% після зростання на 1,3% минулого року.

Про це сказано в опублікованому сьогодні звіті СБ, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітики банку розробили два прогнози для російської економіки, один із яких передбачає зростання, а інший – падіння ВВП.

"Сценарій невеликого ризику передбачає обмежений короткостроковий ефект Кримської кризи й передбачає 1,1% зростання в 2014 році й 1,3% - у 2015 році. Сценарій високого ризику передбачає серйозніший вплив на економіку та інвестиції, якщо геополітична ситуація погіршиться, що призведе до скорочення ВВП на 1,8% у 2014 році і на 2,1% - у 2015 році", - зазначили у СБ.

Аналітики нагадали, що минулого року зростання російської економіки сповільнилося до 1,3% із 3,4% роком раніше.

"У минулому відсутність розумних структурних реформ маскувалася моделлю зростання, яка реалізувалася за рахунок великих інвестиційних проектів, збільшенням зарплат у бюджетній сфері, що продовжується, та іншими трансферами, які забезпечувалися значними доходами від продажу нафти. Останні події в Криму призвели до того, що слабка довіра перетворилася на кризу довіри, й чіткіше показали економічну слабкість такої моделі зростання", - зазначається в звіті СБ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України прогнозує збереження стагнації в економіці України в 2014 році й оцінює можливе падіння ВВП на 3%.

Експерти групи UniCredit прогнозують, що ВВП України за підсумками 2014 року скоротиться на 6%, а за підсумками 2015 року зросте на 1%.

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