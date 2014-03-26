Дельта Банк планує отримати ліцензію на ведення банківської діяльності в Криму

Голова наглядової ради Дельта Банку Микола Лагун заявив, що відповідні консультації ведуться з Центробанком Росії і Нацбанком України.

За словами пана Лагуна, ліцензія необхідна йому для повноцінного виконання своїх зобов'язань перед вкладниками, прийому платежів, а також вимоги виданих в Криму кредитних коштів.

За рішенням ЦБ Росії, банки Криму і Севастополя з ліцензією українського НБУ поки зможуть працювати за старими правилами, але до 1 січня 2015 року організації повинні отримати російські ліцензії. При цьому для отримання ліцензії ЦБ РФ у банку повинен бути мінімальний розмір статутного капіталу не менше 300 млн рублів (близько 8,5 млн. дол. за поточним курсом). Капітал Дельта Банку на сьогодні близько 580 млн. дол.

Стати “російськими” українські банки або філії українських банків можуть, створивши дочірню організацію, або реорганізувавши установа шляхом виділення та поділу банку. В обох випадках створюваної кредитної організації повинні бути передані активи в соразмерном зобов'язаннями обсязі.

За словами голови правління банку "Хрещатик" Дмитра Гриджука, до отримання ліцензії ЦБ РФ, українські банки зможуть продовжувати роботу без отримання російської ліцензії за умови виконання своїх зобов'язань за договорами та надання Банку Росії звітності про свою діяльність: реєстру зобов'язань перед кредиторами та вкладниками, копій установчих документів, інформації про засновників і керівництва і т.д.

Ліцензія в Криму стане в нагоді Дельта Банку для розвитку свого бізнесу, так і купівлі інших портфелів українських банків. "Робота з проблемними активами є сильною стороною Дельти, і вони цілком можуть розвивати такий бізнес в Криму", - каже фінансовий експерт Олександр Охріменко. Ще однією метою отримання ліцензії ЦБ РФ може бути збереження активів банку в Криму - таким чином, вкладникам дає сигнал про надійність фінустанови, а позичальникам - про доцільність погашення кредитів без прострочень.