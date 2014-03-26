Інфляція в Росії вдвічі вища, ніж у Євросоюзі

Темпи зростання споживчих цін в РФ в лютому більш ніж у два рази випередили європейські, повідомив у середу Росстат.

З початку року інфляція в Росії зросла на 1,3%, тоді як в Євросоюзі вона знизилася на 0,6%, передає Прайм.

"У Росії в лютому 2014 року споживчі ціни збільшилися в порівнянні з попереднім місяцем на 0,7% (у середньому по країнах ЄС - на 0,3%), за період з початку року - на 1,3% (в середньому по ЄС ціни стали нижчими на 0,6%)", - йдеться в повідомленні.

Прискорення інфляції в лютому 2014 року, за даними Росстату, спостерігалося в більшості європейських країн.

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Серед розглянутих країн найбільше збільшення споживчих цін у лютому порівняно з попереднім місяцем зафіксовано в Бельгії (на 2,2%), Білорусі (на 2%) і Казахстані (на 1,7%).

За період з початку року найбільше ціни зросли в Білорусі (на 3,6%), Туреччини (на 2,6%) і в Казахстані (на 2,3%).

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При цьому в ряді зарубіжних держав у лютому споживчі ціни знизилися, найбільш помітно - в Греції (на 1,1%) та Болгарії (на 0,6%).

З початку року зниження цін було найбільш помітним у Італії (на 2,4%), Греції та Іспанії (в обох країнах на 2%), а також в Португалії (на 1,6%).

