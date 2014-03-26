Провідні бізнес-асоціації України закликали уряд відкласти різке підвищення податків

Якщо законопроекти будуть підтримані в парламенті, вони набудуть чинності вже з 1 квітня 2014 р., повідомляє Forbes.ua.

Зокрема, урядовий законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів» (№4490) передбачає підвищення ставок акцизу, плати за земельні ділянки, зростання екологічних платежів, податків на транспортні засоби, зборів за користування радіочастотним ресурсом за користування надрами, збору за спецвикористання води.

Другий законопроект, підготовлений Мінфіном - «Про внесення змін у Податковий кодекс України та інші законодавчі акти» (поки не зареєстрований у парламенті) припускає більш серйозні зміни. Зокрема, у Мінфіні пропонують відмовитися від зниження ставок ПДВ і податок на прибуток, закріпивши їх відповідно на рівні 20% і 18%, збільшити плату за користування радіочастотними ресурсами в два рази, ввести єдину ставку податку на дизпаливо - 98 євро за 1000 кг

Також повинні бути в два рази збільшені ставки на нові автомобілі і мотоцикли з об'ємом двигуна більше 0,5 літра. Вводиться пенсійний збір на купівлю іноземної валюти (0,5%), податок на відсотки від банківських депозитів (від 100 000 грн.), скасовуються пільги з ПДВ на першу поставку ліків. Також виробники ювелірних виробів втрачають право працювати на спрощеній системі оподаткування.

Європейська бізнес-асоціація, яка об'єднує більше 900 великих європейських і українських підприємств, офіційно звернулася до Міністерства фінансів з проханням відкласти набуття чинності даних податкових ініціатив до 1 січня 2015 р.

В Європейській бізнес-асоціації нагадали, що відповідно до ст. 4 Податкового кодексу України, податкові ставки не можуть бути змінені протягом чинного бюджетного року.

В Американо-українській раді з бізнесу (US-Ukraine Business Council) також закликали уряд відкласти введення в дію згаданих законопроектів.

«Ми розуміємо, що Україна намагається розв'язати проблему наповнення бюджету. Але ми впевнені, що бюджетні надходження можна забезпечити структурними економічними реформами, а не механічним підвищенням податкових ставок», - заявили в Американо-українській раді з бізнесу.

У той же час, в Американо-українській раді з бізнесу зазначили, що підтримують заявлені у програмі уряду «100 днів - 100 кроків уряду» завдання дерегуляції, зниження податків, побудови позитивного бізнес-клімату.

Суттєво переглянути ініціативи щодо збільшення податкових ставок уряду запропонували і в Американській торговельній палаті.

Вкрай стурбовані податковими ініціативами уряду і в галузевих асоціаціях.

Так, за словами президента Асоціації ювелірів України Григорія Мажаровського, зараз на спрощеній системі працює понад 90% всіх зайнятих в ювелірній галузі. На тлі зниження рентабельності ринку дорогоцінних металів заборона на використання спрощеної системи призведе до серйозних негативних наслідків для галузі - особливо в південно-східних областях, де працює більшість ювелірних виробників.

«Це рішення буде мати негативні наслідки для виробників алкоголю. Озвучене додаткове зростання акцизу призведе лише до скорочення кількості легальної продукції та розширення нелегального тіньового ринку. Таким чином, держава не доб'ється бажаного поповнення державної казни, а навпаки, понесе фінансові збитки», - прогнозує директор асоціації «Виноградарі та винороби України» Сергій Михайлечко.

Виробники підакцизної продукції нагадують, що акцизні ставки вже були підвищені з початку року. І додаткове підвищення (за різними законопроектів, на 8-30%) є економічно необґрунтованим і призведе до збільшення контрабандної продукції з сусідніх країн (наприклад, ставки акцизу на сигарети в Білорусі становлять 80%, а в Молдові - 50% від діючих акцизних ставок в Україні). Відповідно, під загрозу буде поставлена стабільна робота десятків підприємств - виробників підакцизних товарів в Україні є великими інвесторами та роботодавцями, які забезпечують понад 20 000 робочих місць.