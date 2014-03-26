Долар на міжбанку подорожчав до 11,28 грн

У середу, 26 березня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,1500/11,2800 грн/дол. порівняно з 11,1000/11,3500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на момент закриття торгів встановилися на рівні 15,3820/15,5670 грн/євро порівняно з 15,3105/15,6615 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3785/1,3825.

Щодо російського рубля котирування гривні на момент закриття торгів встановилися на рівні 0,3130/0,3158 грн/рубль проти 0,3127/0,3198 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,4800 (-0.2725).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 березня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 10,9000/11,0300 грн/дол., щодо євро – на рівні 15,0280/15,1565 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3042/0,3071 грн/рубль.