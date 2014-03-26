Подання звітності з трансфертного ціноутворення відтермінували на кінець року

Норми закону про трансфертне ціноутворення, що вступили в силу з вересня минулого року, можуть бути спрощені, а надання звітності - відстрочено до кінця поточного року, заявив перший заступник міністра доходів і зборів України, куратор податкового напрями роботи міністерства Ігор Білоус.

«Важливе питання - трансферне ціноутворення. Можливо, перенесемо введення звітності з травня на кінець року», - сказав Білоус.

При цьому він зазначив, що аудиторські компанії "Великої четвірки", зокрема Deloitte, готові допомогти Україні у спрощенні законодавства з трансфертного ціноутворення та звітності контрольованих операціях.

Раніше Білоус в коментарі УНІАН підтвердив, що Міндоходів готове відстрочити надання звітності з трансфертного ціноутворення, яку великі платники податків повинні були почати надавати з 1 травня 2014 року.

Крім того, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник пропонує відстрочити на рік - до 1 травня 2015 року набуття чинності норм про обов'язкове надання звітності за операціями з пов'язаними особами (трансфертного ціноутворення).

Довідка УНІАН. Закон про трансферне ціноутворення, що передбачає встановлення державного контролю за формуванням цін для експортно-імпортних операцій, великих платників податків та скасовує можливість виведення прибутку в країни з низькою ставкою оподаткування, був розроблений і представлений Міністерством доходів і зборів України спільно з компанією pricewaterhousecooper's в грудні 2012 року. Документ був прийнятий Верховною Радою влітку 2013 року, а набрав чинності з 1 вересня 2013 року.

У березні 2014 року міністр фінансів Олександр Шлапак підкреслив, що Мінфін виступає за те, щоб з 1 травня 2014 року всі документи з трансфертного ціноутворення вступили в силу і Мінфін почав контролювати цей процес.

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