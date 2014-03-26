Обама пригрозив посилити санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявляє, що США та Європейський Союз готові посилити санкції проти Росії в разі її подальшого вторгнення в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив на прес-конференції після завершення саміту ЄС-США.

"Що стосується санкцій, то наразі ми бачили прекрасну координацію між США та Європою. По обидві сторони Атлантики є визнання, що під час першого вторгнення до Криму ми мали вжити конкретних кроків і ми визначили список персон, які були відповідальні за це вторгнення. Коли російський уряд вжив кроків по анексії Криму після референдуму, який ніхто за межами Росії не сприймає серйозно, ми посилили ці санкції в координації (з ЄС)", - сказав Обама.

"Нині ми координуємо зусилля щодо потенційних додаткових глибших санкцій, якщо Росія буде здійснювати подальше вторгнення в Україну", - додав американський лідер.

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Як повідомлялося, що 16 березня відбувся так званий референдум з питання про статус Криму. Самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів Криму.

18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму і Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їхні активи за кордоном і запровадивши візові обмеження.