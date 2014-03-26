Яценюк розповів, коли Україна отримає перший транш фіндопомоги від ЄС
Перший транш макрофінансової допомоги ЄС може прийти до України протягом двох місяців.
Перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні, загальний обсяг якої становить 1,6 млрд євро, може надійти вже протягом двох місяців – після підписання угоди про програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це заявив на спільному брифінгу з єврокомісарами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Наші європейські партнери ухвалили рішення про виділення 1,6 млрд євро. Це 2 млрд дол. І впродовж двох місяців, після підписання угоди з МВФ, перший транш може надійти», - сказав прем'єр.
Нагадаємо, місія МВФ працює в Україні з 4 березня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зараз в уряді проходять завершальні переговори урядової делегації на чолі з прем'єр-міністром з місією МВФ.
Раніше перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Анатолій Максюта і міністр фінансів Олександр Шлапак зазначали, що остаточне рішення про програму співпраці буде ухвалено сьогодні, 26 березня, в крайньому випадку – завтра, 27 березня. Орієнтовний обсяг фінансування, за оцінками Мінфіну, становитиме 15-20 млрд дол.
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