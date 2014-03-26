Яценюк розповів, коли Україна отримає перший транш фіндопомоги від ЄС

Перший транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні, загальний обсяг якої становить 1,6 млрд євро, може надійти вже протягом двох місяців – після підписання угоди про програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив на спільному брифінгу з єврокомісарами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Наші європейські партнери ухвалили рішення про виділення 1,6 млрд євро. Це 2 млрд дол. І впродовж двох місяців, після підписання угоди з МВФ, перший транш може надійти», - сказав прем'єр.

Нагадаємо, місія МВФ працює в Україні з 4 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зараз в уряді проходять завершальні переговори урядової делегації на чолі з прем'єр-міністром з місією МВФ.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Анатолій Максюта і міністр фінансів Олександр Шлапак зазначали, що остаточне рішення про програму співпраці буде ухвалено сьогодні, 26 березня, в крайньому випадку – завтра, 27 березня. Орієнтовний обсяг фінансування, за оцінками Мінфіну, становитиме 15-20 млрд дол.

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