S&P погіршило до "негативного" прогноз "Газпрому", "Роснефти", "ЛУКОЙЛу"
03:13, 27 березня 2014Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's змінило прогноз щодо рейтингів низки найбільших російських компаній зі "стабільного" на "негативний", в тому числі "Газпрому", "Роснефти", "Транснефти", "ЛУКОЙЛу", РЖД і ВЕБу ("Внешекономбанк")
Standard & poor's знизило прогноз щодо рейтингів російських держкомпаній і банків / uk.wikipedia.org
При цьому S&P підтвердило кредитні рейтинги компаній. Так, довгострокові кредитні рейтинги РЖД, ВЕБу, "Газпрому", "Роснефти", ТНК-ВР, "ЛУКОЙЛУ" і Федеральної пасажирської компанії підтверджені на рівні "BBB", "Транснафти" - "ВВВ+", передає ИТАР-ТАСС.
Зміна прогнозу рейтингів відбулася у зв'язку з аналогічним зниженням прогнозу щодо кредитних рейтингів Росії 20 березня зі "стабільного" на "негативний".
Подальші дії за рейтингами компаній будуть залежати від зміни суверенних рейтингів Росії, відзначає S&P.
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