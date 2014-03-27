При цьому S&P підтвердило кредитні рейтинги компаній. Так, довгострокові кредитні рейтинги РЖД, ВЕБу, "Газпрому", "Роснефти", ТНК-ВР, "ЛУКОЙЛУ" і Федеральної пасажирської компанії підтверджені на рівні "BBB", "Транснафти" - "ВВВ+", передає ИТАР-ТАСС.

Зміна прогнозу рейтингів відбулася у зв'язку з аналогічним зниженням прогнозу щодо кредитних рейтингів Росії 20 березня зі "стабільного" на "негативний".

Подальші дії за рейтингами компаній будуть залежати від зміни суверенних рейтингів Росії, відзначає S&P.