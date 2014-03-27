Сьогодні МВФ повідомить своє рішення про надання фінансової допомоги Україні

Про це передає Reuters з посиланням на близьке до переговорів джерело.

Він також повідомив, що про результати переговорах буде оголошено на конференції, яка відбудеться вранці 27 березня, пише РБК.

Пакет фінансової допомоги має ключове значення для сучасної української економіки.

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Як зазначають експерти, повідомлення голови "Нафтогазу України" про підвищення цін на газ на 50% з травня ц.р. також свідчить про те, що нова влада України домовляються з МВФ, який раніше неодноразово закликав ввести цю міру.

Влада України раніше претендувала на отримання від МВФ від $15 млрд до $20 млрд, при цьому перший транш кредитної допомоги може бути отриманий уже в квітні ц.р.