Уряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік

08:38, 27 березня 2014
Фінанси
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Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду законопроект про зміни в закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

Рада / 0629.com.ua

Відповідний законопроект під № 4575 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

На даний момент текст документу відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонує внести зміни в бюджет на 2014 рік та збільшити дохідну частину на 29 млрд грн і скоротити витрати на 23 млрд грн.

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