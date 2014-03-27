Уряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік
08:38, 27 березня 2014Фінанси
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Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду законопроект про зміни в закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік".
Кабмін вніс у ВР законопроект про зміни до держбюджету на 2014 рік
/ 0629.com.ua
Відповідний законопроект під № 4575 зареєстрований на сайті Верховної Ради.
На даний момент текст документу відсутній.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонує внести зміни в бюджет на 2014 рік та збільшити дохідну частину на 29 млрд грн і скоротити витрати на 23 млрд грн.
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