Уряд вніс у ВР законопроект про зміни до бюджету на 2014 рік

Відповідний законопроект під № 4575 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

На даний момент текст документу відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонує внести зміни в бюджет на 2014 рік та збільшити дохідну частину на 29 млрд грн і скоротити витрати на 23 млрд грн.