Глава російського Мінфіну: поки немає сенсу відмовлятися від Visa і MasterCard

Росії поки немає сенсу відмовлятися від американських платіжних систем, незважаючи на нещодавні рішення Visa і MasterCard, які на кілька днів припиняли обслуговування карт кількох російських банків.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов у інтерв'ю телеканалу "Росія 24", пишуть Вести Экономика.

"Ми вважаємо, що поки немає серйозних підстав говорити, що ми повинні відмовлятися від діючих розрахункових систем, у першу чергу Visa і MasterCard. Але паралельно ми починаємо більше уваги надавати створенню власної розрахункової системи", - сказав він.

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"Разом з банками готуємо відповідні пропозиції. Вони будуть реалізовуватися найближчим часом", - сказав він.

За словами Силуанова, у разі створення нова платіжна система буде працювати у межах РФ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати картки деяких банків згідно з рішенням Мінфіну США. Серед перших потерпілих - клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "Інвесткапіталбанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

Ці російські кредитні організації внесені до так званого листа Specially Designated Громадяни List - списку громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США. Включення до цього списку означає блокування усіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій з будь-яких закордонних рахунків. Крім того, існує "правило 50%", згідно з яким під санкції підпадають усі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє 50% акцій.

Центральний банк РФ зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку «Росія», а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.

У Держдумі заявили, що РФ може відмовитися від послуг Visa і MasterСard і перейти на власні платіжні системи.