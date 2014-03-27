МВФ готовий дати Україні до $18 млрд кредиту

Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by терміном на два роки і обсягом фінансування 14-18 млрд дол., заявив на брифінгу у Національному банку розділ голова МВФ в Україні Ніколай Георгієв.

«Місія завершила свою роботу в Києві, і я хочу подякувати керівництву Нацбанку і уряду України за конструктивну роботу. Місія досягла розуміння з керівництвом України за програмою реформ, які можуть бути підтримані дворічною програмою stand-by, – сказав Георгієв. – Програма розблоковує фінансову допомогу від широкого кола фінансових організацій, яка може становити до 27 млрд дол. протягом двох років, з них власне допомога від МВФ може становити 14-18 млрд дол.».

За словами Георгієва, тепер програму співпраці має схвалити Рада директорів фонду, а перший транш може прийти до України вже у квітні за умови, що Україна за цей час виконає низку економічних умов, а саме – стабілізує економіку, а також продовжить реформування монетарної політики у частині підтримання гнучкому курсу гривні.

Нагадаємо, голова НБУ Степан Кубів заявив, що меморандум про співпрацю в рамках дворічної програми кредитування економіки України буде підписано у Вашингтоні у першій половині квітня.





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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила активний діалог із Міжнародним валютним фондом в лютому 2014 року – після призначення нового складу уряду. Впродовж 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували, швидше, оціночну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалено.

У грудні 2013 року фахівці фонду відзначали, що макроекономічна політика, що проводилася на той момент владою України, посилювала значні зовнішні та фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію.

На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація й значне скорочення бюджетних витрат із одночасною раціоналізацією роботи сектора державних закупівель. Влада України мала провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу в сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів щодо покращення ділового клімату.



