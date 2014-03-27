Міжбанк відкрився зростанням долара до 11,30

У четвер, 27 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 11,1000/11,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування євро-гривні пішли вгору до 15,2770/15,5545.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3117/0,3173.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3761/63 (середа - 1,3819/21).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 березня, на закриття торгів на міжбанківському ринку котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,1500/11,2800 грн/дол. порівняно з 11,1000/11,3500 грн/дол. на 12:00.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.