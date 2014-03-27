Україна і МВФ підпишуть меморандум у квітні - глава Нацбанку

Меморандум про співпрацю у рамках дворічної програми кредитування економіки України буде підписано у Вашингтоні в першій половині квітня, повідомив УНІАН голова Національного банку України Степан Кубів.

«Меморандум підпишемо у першій половині квітня у Вашингтоні», - сказав Кубів.

Раніше голова місії Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 4 березня, Ніколай Георгієв заявив, що МВФ готовий запропонувати Україні дворічну програму співпраці stand by з обсягом кредитування 14-18 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила активний діалог із Міжнародним валютним фондом в лютому 2014 року – після призначення нового складу уряду. Впродовж 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували, швидше, оціночну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалено.

У грудні 2013 року фахівці фонду відзначали, що макроекономічна політика, що проводилася на той момент владою України, посилювала значні зовнішні та фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію.

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На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація й значне скорочення бюджетних витрат із одночасною раціоналізацією роботи сектора державних закупівель. Влада України мала провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу в сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів щодо покращення ділового клімату.