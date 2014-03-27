Загальний обсяг держборгу України перевищує 800 млрд гривень і становить 53% ВВП - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, з 1 січня 2013 року (34,6 млрд) обсяг золотовалютних резервів зменшився на 20 млрд. На сьогоднішній день вони становлять всього 15 млрд доларів.

При цьому прем'єр зазначив, що в 2011 році співвідношення держборгу до ВВП становило 36%, а за останні три роки борги України перед іноземними і внутрішніми кредиторами зросли вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн. дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті)

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.