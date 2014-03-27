Кабмін замість оподаткування депозитів введе податок на багатство

Кабінет міністрів України не вводитиме податок на відсотки за банківськими вкладами в цьому році, проте замінить цей податок прогресивною шкалою ставок податків у розмірі до 25% із доходів, що перевищують 300 тис. грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

«Уряд пропонує ввести податок на багатих. Ми розглядали кілька варіантів, зокрема, один із варіантів – оподаткування доходів із депозитів, – сказав прем'єр-міністр. – Що відбувається в країні? Є депозит, його поставили в банк, банк виплачує пасивний дохід 25% річних. З цього доходу не платить ніхто ніяких податків. І якщо пасивна ставка 25%, то яка реальна ставка буде в економіці? 40! Логічно?» - сказав глава уряду, пояснивши такий розгін у цифрах тим, що, виплачуючи такий пасивний дохід, банк має на чомусь заробляти.

«Зрозуміло, що це неприпустимо. Але за нинішніх умов ввести оподаткування доходів від пасивних операцій у банківських установах означає те, що це теж буде використано, пропонуватимуть забирати депозити. Тому ми прийняли рішення в цьому році не вводити оподаткування доходів із банківських вкладів», - наголосив Яценюк.

Водночас, як компенсацію Кабмін, за словами глави уряду, запропонував ввести прогресивну шкалу оподаткування загальної суми доходів. «Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо фактично введення прогресивної шкали на доходи громадян. Той, хто зароблятиме більш як 300 тис. грн, платитиме податок у розмірі 20%. Той, хто заробляє більш як 500 тис. грн, – 25%. Йдеться про оподаткування в цілому по країні більш як 300 тис. громадян України», – відзначив Яценюк.

За його словами, ці громадяни володіють фінансовим ресурсом, який становить 60% від загальних активів України. «Тому уряд звертається з наступним – 1,7% багатих українців мають заплатити податки для того, щоб 98% українців відчули, що в країні прийшов час соціальної справедливості», – сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду запропонував оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн, для вирішення питання соціальної справедливості.

20 березня Мінфін повідомив, що уряд наполягатиме на введенні податку на доходи за депозитами громадян, при цьому пропонуючи підвищити мінімальний поріг вкладу, доходи за яким оподатковуватимуться, до 100 тис. грн в одній фінансовій установі.

На даний момент в Україні доходи, одержані у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами і за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15%, якщо обсяг доходів не перевищує 10-разовий розмір мінімальної зарплати, і 17% – якщо перевищує.



