«Нафтогаз», «Укрзалізниця» і «Укравтодор» винні кредиторам 140 мільярдів

Борг НАК «Нафтогаз України», Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») перед кредиторами стагновить 140 млрд грн, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті у четвер.

«Загальні борги НАК «Нафтогаз України», крім 33 мільярдів гривень (дефіцит компанії в 2014 році - УНІАН), перед кредиторами становлять суму 7,7 мільярда доларів на сьогоднішній день, а це майже 85 мільярдів гривень... Компанія «Укравтодор» залучила і не повернула в цілому 37 мільярдів гривень... «Укрзалізниця» взяла кредити і не повернула додатково на 24 мільярди... Загальна сума - 140 мільярдів гривень», - заявив Яценюк.

За його словами, ці три ключові державні монополії фактично перебувають у неплатоспроможному стані.

Водночас він повідомив, що дані про борги інших великих українських держпідприємств ще перебувають у стадії аудиту.

«Зараз я не можу вам дати остаточної картини щодо всіх інших державних компаній. Нам просто не вистачило часу для того, щоб провести аудит сотень державних компаній, куди призначали керівництво, де брали і розкрадали ці кредити, які залучалися під державні гарантії», - сказав Яценюк.

«Тобто ми можемо сміливо зараз заявити про те, що фіскальний дефіцит, який складається з фіскального розриву у розмірі 289 млрд грн, і квазіфіскального дефіциту, який складається з боргів державних компаній, вже перевалив за 500 млрд грн», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада з третьої спроби включила до порядку денного законопроекти про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні (№4576), а також про внесення змін до Закону “Про Державний бюджет України на 2014 рік” (№4575).

Виступаючи в парламенті, прем'єр Яценюк відразу ж заявив, що економіка країни перебуває в катастрофічному стані, уточнивши, що загальний обсяг фіскального розриву в Україні в 2014 році становить 289 млрд грн.

Для запобігання банкрутству України прем'єр закликав прийняти пакет антикризових заходів, що включає скорочення доходів і витрат держбюджету на поточний рік.

За словами Яценюка, у разі ухвалення Верховною Радою пакета антикризових заходів, Україна зможе розраховувати на зовнішню фінансову підтримку пакета реформ в обсягу 13,6 млрд дол.

Раніше глава місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв заявив, що Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол.

