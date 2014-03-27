Україні цього року не вистачає для виживання майже 300 млрд гривень

Общий объем фискального разрыва в Украине в 2014 году составляет 289 млрд грн, из которых 71,6 млрд грн приходится на дефицит госбюджета и 34 млрд грн – на завышенные доходы госбюджета, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Общий объем фискального разрыва, или тех средств, которых не хватает стране для выживания, составляет 289 млрд грн. Вдумайтесь! В стране 289 млрд грн нет, чтобы покрыть дефицит», - сказал Яценюк.

По его словам, общий фискальный дефицит страны, который включает и фискальный разрыв, и квазифискальные обязательства, превышает 500 млрд грн.

Яценюк отметил, что общий объем фискального разрыва состоит из дефицита госбюджета в размере 71,6 млрд грн, а также «надутых» доходов госбюджета Украины — 34 млрд грн.

«Общая цифра дефицита бюджета 71,6 млрд грн. Также это так называемые надутые доходы госбюджета Украины, которые предлагались правительством Азарова и которые невозможно выполнить, так как были неадекватные макропоказатели. Страна падала, а они показывали, что в экономике был рост. Общая сумма таких средств оставляет 34 млрд грн», - сказал премьер-министр.

Также Яценюк отметил, что были завышены доходы социальных фондов на 2,9 млрд грн из-за завышенной макроэкономической базы. По его словам, разрыв состоит из 79,8 млрд грн средств территориальных общин.

«Мы встречались с мэрами городов, и они поставили вопрос, где их деньги. Докладываю. Деньги территориальных общин в 2014 году находятся на минимальном показателе, так как в прошлом году деньги территориальных общин из спецфондов были украдены правительством Азарова и Януковича. Такой объем средств на едином казначейском счете, который отсутствует, составляет 79,8 млрд грн», - сказал Яценюк.

Премьер-министр также отметил, что объем переплаченного налога на прибыль составляет 37,3 млрд грн, а невозмещенный налог на добавленную стоимость - 21,6 млрд грн.

"Отдельно хочу отметить, что в судах находятся судебные дела на дополнительные взимания около 30 млрд грн по возмещению НДС. Значительная часть этих денег — фиктивный НДС», - сказал глава правительства.

Читайте такожЗагальний обсяг держборгу України перевищує 800 млрд гривень і становить 53% ВВП - Яценюк

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине, а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”. Народные депутаты решили продлить пленарное заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Ранее, 11 марта, Яценюк заявил, что правительство Украины предлагает провести секвестр госбюджета-2014, сократив его дефицит в два раза.

Читайте також«Нафтогаз», «Укрзалізниця» і «Укравтодор» винні кредиторам 140 мільярдів