Експерти негативно оцінюють податкові ініціативи уряду

Якщо законопроекти будуть підтримані в парламенті, вони набудуть чинності вже з 1 квітня 2014 р. (ряд положень щодо оподаткування фізосіб і по акцизах - з 1 липня 2014 року).

Законопроекти пропонують підвищення різке підвищення ставок акцизу (в середньому на 25-42%), транспортного збору, плати за земельні ділянки, екологічних платежів, зборів за користування радіочастотним ресурсом та надрами. Також запропоновано відмовитися від зниження ставок ПДВ і податку на прибуток, закріпивши їх відповідно на рівні 20% і 18%.

Крім того, вводиться пенсійний збір на купівлю іноземної валюти, податок на відсотки від банківських депозитів, скасовуються пільги з ПДВ на першу поставку ліків. Експортерам зерна не будуть відшкодовувати ПДВ, а виробників ювелірних виробів позбавлять права працювати на спрощеній системі оподаткування.

- Українська економіка зараз перебуває у фазі спаду. У нас колосальний дефіцит держбюджету - майже 9% ВВП. Тому український уряд шукає додаткові джерела поповнення бюджету. Але я не впевнений, що запропоновані механізми (підвищення акцизів, транспортного збору тощо) допоможуть суттєво збільшити доходи держбюджету. Тут є ціла низка ризиків, пов'язаних з тим, що це може тінізувати цілі сектори економіки. Наприклад, різке збільшення акцизів на тютюн чи алкоголь може ще більше загнати в тінь ці ринки. Також є питання з приводу того, що уряд намагається запровадити ці ініціативи прямо зараз. А відповідно до норм Податкового і Бюджетного кодексів, вони можуть вступити в силу не раніше 1 січня 2015 р. - зазначив директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олег Устенко.

Фінансовий аналітик Мар'ян Заблоцький також негативно оцінює податкові ініціативи уряду.

- По-перше, уряд початок не з скорочення витрат бюджету, а підвищення доходів. Тобто не було детальної інвентаризації бюджетних дірок, через які продовжують витікати державні ресурси. По-друге, запропоновано підняти податки на фінансові операції, що негативно позначиться на інвестиційному кліматі. По-третє, вони запроваджують дискримінаційні норми по окремим галузям. Наприклад, пропонують не відшкодовувати ПДВ саме з експорту зерна - фактично вводять експортне мито на зерно. Не було ніякого попереднього обговорення поданих ініціатив - ні з представниками бізнесу, ні в стінах парламенту - нагадує Мар'ян Заблоцький.

Нагадаємо, раніше провідні бізнес-асоціації України - зокрема, Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Американсько-українська бізнес-рада, Асоціація «Виноградарі та винороби України», Асоціація ювелірів України та ін. - також розкритикували податкові ініціативи уряду і порадили відкласти їх на більш пізній термін.