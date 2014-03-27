Яценюк: загальний обсяг зовнішньої підтримки реформ в Україні становитиме $13,6 млрд

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті в четвер.

«Загальний пакет підтримки економіки становитиме 13,6 млрд доларів, якщо цей пакет буде ухвалено», - зазначив Яценюк.

При цьому прем'єр-міністр уточнив, що 2 млрд дол. на макроекономічну допомогу Україні надасть Європейський Союз і по 1 млрд дол. - США і Світовий банк.

Також 200 млн дол. надасть уряд Канади, по 100 млн дол. - уряду Японії та Польщі, 200 млн дол. - Світовий банк на проектну діяльність.

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Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку має намір виділити Україні на різні проекти 200 млн дол., Європейський інвестиційний банк - 170 млн дол. і Міжнародна фінансова корпорація - 400 млн дол.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради, Яценюк також повідомив про те, що уряд домовився про збереження такого інструменту, як надання кредитів на інвестиційні проекти під держгарантії. На ці цілі, за його словами, буде виділено 25 млрд грн.

«Ці гроші ми зможемо видавати під агропромисловий та індустріальний сектори», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада з третьої спроби включила до порядку денного законопроекти про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні (№ 4576), а також законопроект про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (№ 4575).

Виступаючи в парламенті, прем'єр Яценюк відразу ж заявив, що економіка країни перебуває в катастрофічному стані, уточнивши, що загальний обсяг фіскального розриву в Україні у 2014 році становить 289 млрд грн.

Для запобігання банкрутству України прем'єр закликав ухвалити пакет антикризових заходів, що включає скорочення доходів і витрат держбюджету на поточний рік.

Раніше глава місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв заявив, що Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол.