Українцям хочуть повернути пенсійний збір при купівлі валюти

Кабінет Міністрів України пропонує відновити дію пенсійного збору за ставкою 0,5 % при купівлі юридичними і фізичними особами безготівкової та готівкової іноземної валюти.

Про це йдеться в проекті закону № 4575 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", зареєстрованому в парламенті 27 березня.

«Відновити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5 % при здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та готівковій формі», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відновлення пенсійного збору призведе до збільшення доходів спеціального фонду державного бюджету на 9,1 млрд грн, які будуть спрямовані до Пенсійного фонду України на виплату пенсій.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України в червні 2013 року пропонувало запровадити в Україні збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 1 % від об'єкта оподаткування при здійсненні купівлі іноземної валюти в безготівковій формі, опублікувавши відповідний законопроект на офіційному сайті, однак ініціатива не була підтримана.